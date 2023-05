Aperam : retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale annuelle et l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'Aperam, qui se sont tenues à Luxembourg ont approuvé à une large majorité toutes les résolutions à l'ordre du jour. 72% des droits de vote étaient présents ou représentés lors de l'Assemblée générale extraordinaire.

En particulier, les actionnaires ont réélu Docteur Ros Rivaz et Alain Kinsch en qualité de membres du Conseil d'Administration pour un mandat de 3 ans chacun. Ils ont renouvelé l'autorisation au Conseil d'administration de la société et aux organes d'autres sociétés du Groupe Aperam d'acquérir des actions de la société. Ils ont autorisé le Conseil d'administration à annuler des actions et de réduire en conséquence le capital social émis de la société suite à l'annulation des actions rachetées dans le cadre de ses programmes de rachat d'actions.