Aperam, responsable ?

(Boursier.com) — Aperam annonce que ses opérations Stainless Europe ont été certifiées avec succès comme opérant conformément à la norme 'ResponsibleSteel' par les auditeurs indépendants AFNOR. L'initiative ResponsibleSteel est le premier programme mondial de certification de durabilité pour le secteur de l'acier et la certification se base sur un audit rigoureux des pratiques de l'entreprise. La norme ResponsibleSteel, qui a été conçue par des partenaires commerciaux et des ONG dans le but de promouvoir l'acier en tant que matériau de choix responsable, contient 12 principes et plus de 200 exigences qui constituent la référence en matière de production d'acier responsable. Conformément au processus standard, les sites d'Aperam ont été sélectionnés sur la base de documents écrits et ont fait l'objet d'audits sur site par des auditeurs tiers d'AFNOR Certification. L'analyse a été complétée par plus de 40 échanges avec des parties prenantes externes, y compris des représentants des autorités publiques, des voisins, des associations, des sous-traitants, des employés et des syndicats...