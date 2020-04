Aperam reporte le programme de rachat d'actions

(Boursier.com) — Aperam annonce un report prudent du démarrage de son programme de rachat d'actions dans le cadre du COVID-19.

"Dans ces conditions exceptionnelles, tout est également fait pour préserver l'intégrité de nos usines et de notre entreprise et nos services aux clients. Un vaste programme de variabilisation des coûts et de réduction des dépenses a été lancé et sera réalisé grâce aux efforts de tous nos collaborateurs", explique Aperam.

Dans ce contexte, le Conseil d'administration a décidé de différer prudemment le démarrage du programme de rachat d'actions de 6 mois afin d'évaluer la gravité et la durée de la contraction économique, tout en conservant les dividendes annoncés.