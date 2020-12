Aperam recule, Jefferies dégrade

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Aperam efface ses gains de la veille, en repli de 2,1% à 32,2 euros ce jeudi. Le producteur d'aciers inoxydables est pénalisé par une note de Jefferies qui a abaissé sa recommandation sur le dossier à 'conserver' malgré un objectif rehaussé de 30 à 32 euros. Selon le broker, il devrait y avoir une augmentation synchronisée de la demande en 2021 après l'année la plus perturbatrice dans le secteur mondial de l'acier depuis 2009. Mais l'analyste privilégie les producteurs d'acier au carbone plutôt que ceux d'acier inoxydable et de tubes OCTG conçus pour le forage pétrolier, l'extraction et le transport du pétrole et du gaz naturel.