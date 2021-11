Aperam : rebond limité

(Boursier.com) — Aperam évolue en légère hausse (+0,3% à 49 euros) en ce début de semaine. Le titre du producteur d'acier inoxydable avait subi des dégagements appuyés vendredi malgré un solide troisième trimestre. Les analystes continuent à revoir leur copie sur le dossier à la suite des dernières annonces à l'image de JP Morgan qui ajuste sa cible de 61 à 62,5 euros ('neutre') ou de Jefferies qui remonte le curseur sur de 58 à 62 euros ('conserver').

Oddo BHF reste de son côté à 'surperformer' avec un objectif de 75 euros. Aperam devrait bénéficier de la hausse des prix en Europe et d'une demande robuste (Europe et Brésil). Le groupe restera faiblement endetté en dépit de l'acquisition d'ELG et affiche une forte génération de FCF (cash conversion supérieur à 90%). Aperam se traite sur un multiple VE/EBITDA 2023e de 4,1x (vs une moyenne historique de 7x), ajoute le courtier.