Aperam publie des résultats records au T1

(Boursier.com) — Aperam annonce des expéditions d'acier de 493 milliers de tonnes au 1er trimestre 2021, en hausse de 14% par rapport à des expéditions d'acier de 431 milliers de tonnes au 4ème trimestre 2020. L'EBITDA ajusté est de 175 millions d'euros au 1er trimestre, comparé à 109 millions d'euros au 4ème trimestre 2020. Le Bénéfice net ressort à 116 millions d'euros, contre 101 millions d'euros au 4ème trimestre 2020.

Le Bénéfice de base par action s'inscrit à 1,45 euros, contre 1,26 euros au 4ème trimestre 2020.

Le flux de trésorerie générés par l'exploitation ressort à 106 millions d'euros, comparé à 106 millions d'euros au 4ème trimestre 2020. Le flux de trésorerie disponible avant dividendes s'est élevé à 58 millions d'euros, rapporté à 88 millions d'euros au 4ème trimestre 2020.

La dette financière nette s'établit à 56 millions d'euros au 31 mars contre 67 millions d'euros au 31 décembre 2020.

Initiatives stratégiques

Leadership Journey 2 Phase 4 : Les gains réalisés ont atteint 8 millions d'euros au 1er trimestre 2021, le premier trimestre de la phase 4 du programme. Ceci est à comparer à un objectif de 150 millions d'euros à la fin de l'année 2023.

Préparation pour la prochaine phase de croissance dans les aciers spéciaux : Investissement dans le reconditionnement du laminoir à chaud pour produits longs à Imphy et redémarrage du projet de convertisseur AOD à Genk mis en veilleuse en 2019. Ces deux projets permettront de réorienter le portefeuille de produits vers les spécialités. Ces deux projets, ainsi que le centre de spécialités prévu à Gueugnon, contribueront encore à la réorientation de notre portefeuille de produits vers les spécialités.

Placer l'économie circulaire au coeur de la stratégie de croissance d'Aperam : Le 6 mai 2021, Aperam a annoncé une transaction stratégique afin d'encore renforcer sa position de leader en matière de coûts et d'ESG, avec la signature d'un accord d'achat d'actions avec Franz Haniel & Cie. Gmbh pour acquérir ELG.

Perspectives

Il est prévu que l'EBITDA ajusté au 2ème trimestre 2021 augmente par rapport au 1er trimestre 2021 et que la dette financière nette au 2ème trimestre 2021 diminue légèrement par rapport au 1er trimestre 2021.

Timoteo Di Maulo, CEO Aperam, a commenté : "Je suis fier d'annoncer le meilleur trimestre de l'histoire d'Aperam. Grâce au 'Leadership Journey' nous avons adapté notre modèle économique flexible pour saisir les opportunités pendant la reprise économique. En Europe, les volumes se sont renforcés très nettement. Bien que la partie de cette demande provenant du restockage de la supply chain soit amenée à décroitre, notre carnet de commandes indique des volumes solides et des meilleurs prix pour le 2ème trimestre. Au Brésil, notre modèle économique flexible multi-produits a engendré de nouveaux résultats records suite à une forte demande associée à des prix plus élevés et un solide mix produits. L'acquisition d'ELG va ouvrir un nouveau chapitre pour Aperam car nous investissons dans le business en croissance du recyclage et de l'économie circulaire."