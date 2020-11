Aperam : publication saluée

(Boursier.com) — Aperam gagne 3% à 25 euros en début de séance, le marché saluant les résultats meilleurs qu'attendu de l'aciériste. L'ancienne filiale d''ArcelorMittal a dégagé au troisième trimestre un EBITDA de 65 millions d'euros, en repli de 18% sur un an, mais supérieur aux 53 ME du consensus. Le bénéfice net s'est inscrit à 24 ME pour un chiffre d'affaires de 841 ME, en repli de 13%, mais meilleur qu'estimé (826,5 ME). Le flux de trésorerie générés par l'exploitation a atteint 77 ME, comparé à 57 ME au 2ème trimestre, tandis que les expéditions d'acier se sont élevées à 432 milliers de tonnes, en hausse de 15% en séquentiel.

Compte tenu des incertitudes exceptionnelles persistantes liées au COVID, le Conseil d'administration a décidé d'annuler le programme de rachat d'actions 2020. Il prévoit que l'EBITDA au 4ème trimestre augmente par rapport à celui du des trois mois précédents. La dette financière nette devrait par ailleurs baisser au 4ème trimestre.

"Durant le troisème trimestre, la marche des affaires a fait un premier pas vers un retour à la normale que nous avons pu utiliser puisque toutes nos usines étaient complètement opérationnelles. Nos résultats se sont améliorés grâce à un strict contrôle des coûts à travers tous les segments, à une gestion flexible du mix produits au Brésil et à des volumes plus élevés en Europe", a affirmé le directeur général, Timoteo Di Maulo.