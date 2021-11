Aperam : prises de profits après les résultats

(Boursier.com) — Aperam redonne 4% à 49 euros malgré la publication de comptes trimestriels supérieurs aux attentes du marché. Le producteur d'acier inoxydables a dégagé sur les trois mois clos fin septembre un Ebitda ajusté de 278 millions d'euros contre 262 ME au trimestre précédent et 65 ME au troisième trimestre de 2020. Le consensus était positionné à 266,8 ME. Le chiffre d'affaires a atteint 1,26 milliard d'euros contre 841 ME un an plus tôt. Les expéditions d'acier ont été de 409 milliers de tonnes, soit une baisse de 13% par rapport aux 472.000 tonnes du trimestre précédent.

Le groupe estime que l'EBITDA ajusté au 4ème trimestre sera à un niveau légèrement supérieur à celui du trimestre précédent avec un flux de trésorerie disponible également légèrement plus élevé.

Jefferies ('achat') indique que les prévisions de l'aciériste concernant l'Ebitda ajusté du quatrième trimestre pourraient entraîner une hausse du consensus allant jusqu'à 5%. Le troisième trimestre a été marqué par des prix plus élevés, de bonnes performances au Brésil, ainsi que des gains de valorisation des stocks plus importants, compensant la baisse des volumes et la hausse des coûts des intrants. La dette nette est ressortie plus élevée en raison d'un fonds de roulement plus important que prévu.

Morgan Stanley ('pondération en ligne') se montre plus circonspect. La révision du consensus attendue à la suite de ces annonces est bien inférieure aux hausses à deux chiffres pour ses pairs européens Acerinox et Outokumpu. Les plus optimistes pourraient être déçus par le manque de dynamisme des bénéfices, même si l'histoire d'investissement reste intacte.