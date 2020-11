Aperam : prises de profits

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Aperam redonne 1,6% ce mercredi, de retour à 33 euros, après son rebond récent dans le sillage des résultats meilleurs qu'attendu de l'aciériste. L'ancienne filiale d''ArcelorMittal a dégagé au troisième trimestre un EBITDA de 65 millions d'euros, en repli de 18% sur un an, mais supérieur aux 53 ME du consensus de marché... Le bénéfice net s'est inscrit à 24 ME pour un chiffre d'affaires de 841 ME, en repli de 13%, mais meilleur qu'estimé (826,5 ME). Le flux de trésorerie générés par l'exploitation a atteint 77 ME, comparé à 57 ME au 2ème trimestre, tandis que les expéditions d'acier se sont élevées à 432 milliers de tonnes, en hausse de 15% en séquentiel.

Compte tenu des incertitudes exceptionnelles persistantes liées au COVID, le Conseil d'administration a décidé d'annuler le programme de rachat d'actions 2020. Il prévoit que l'EBITDA au 4ème trimestre augmente par rapport à celui du des trois mois précédents. La dette financière nette devrait par ailleurs baisser au 4ème trimestre.

Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank a prudemment dégradé le dossier à 'conserver' après le rebond du dossier de plus de 40% depuis le début du mois de novembre...