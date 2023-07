Aperam : "Nous savions que le deuxième trimestre serait difficile..."

(Boursier.com) — Aperam a vu son chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2023 diminuer de 9,3% à 1 702 millions d'euros contre 1 876 millions d'euros au 1er trimestre 2023. Les expéditions ont diminué de 591 milliers de tonnes au 1er trimestre 2023 à 550 milliers de tonnes au 2ème trimestre 2023, en raison d'une demande extrêmement faible en Europe.

L'EBITDA a diminué durant le trimestre à 103 millions d'euros contre 127 millions d'euros au 1er trimestre 2023 principalement en raison d'un resserrement des prix et des coûts, d'importantes charges d'évaluation des stocks et d'une baisse des volumes. La charge d'amortissements et de dépréciations s'est élevée à -49 millions d'euros au 2ème trimestre 2023. Aperam a enregistré un bénéfice opérationnel de 54 millions d'euros au 2ème trimestre 2023, à comparer à un bénéfice opérationnel de 81 millions d'euros au 1er trimestre 2023.

La société a enregistré un bénéfice net de 43 millions d'euros au 2ème trimestre 2023, comparé à un bénéfice net de 132 millions d'euros au 1er trimestre 2023.

Pour ce qui est des perspectives, il est prévu que l'EBITDA au 3ème trimestre 2023 diminue par rapport au 2ème trimestre 2023. Il est aussi prévu que la dette financière nette au 3ème trimestre 2023 augmente.

Timoteo Di Maulo, CEO d'Aperam, a commenté: "Nous savions que le deuxième trimestre serait difficile, mais la situation réelle en Europe s'est aggravée. Le déstockage persistant a entraîné une baisse de la demande au moment du pic saisonnier et les prix ont atteint des niveaux historiquement bas. La pression sur les marges qui en a résulté a été encore aggravée par d'importantes charges d'évaluation des stocks. Dans cette perspective, le deuxième trimestre démontre la résilience d'Aperam grâce à sa chaîne de valeur différenciée. Nos activités de recyclage, d'alliages et au Brésil ont réalisé des performances solides et ont apporté de la stabilité. Nous nous attendons à ce que l'environnement reste extrêmement difficile. Des mesures d'auto-assistance supplémentaires seront notre principal objectif dans les mois à venir pour renforcer notre compétitivité, augmenter la flexibilité et améliorer les résultats en plus du Leadership Journey."