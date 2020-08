Aperam : Morgan Stanley dope le titre

Aperam : Morgan Stanley dope le titre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Aperam se distingue en ce début de séance avec un titre qui grimpe de plus de 5% à 26 euros. Le producteur d'aciers est dopé par une note de Morgan Stanley qui est passé de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' sur la valeur en visant 30 euros. L'exposition à l'acier inoxydable semble plus attrayante à moyen terme que celle à l'acier au carbone sur de meilleures perspectives de croissance de la demande, même s'il existe des défis à court terme, explique le broker américain.

Les valorisations du secteur semblent peu exigeantes, tandis que le niveau des stocks favorise les modèles d'entreprise résistants, les bilans solides et les flux de trésorerie disponible importants... Chez Aperam, MS apprécie le rendement du dividende le plus élevé du secteur, la meilleure 'empreinte carbone' de l'UE, les besoins en liquidités les plus faibles de l'industrie ainsi que la gamme de produits flexibles au Brésil.