Aperam : Le bénéfice net s'inscrit à 132 millions d'euros au T1

(Boursier.com) — Le groupe Aperam annonce ses résultats du premier trimestre marqués par un EBITDA résilient. Le taux de fréquence en matière de santé et sécurité s'est établi à 1,9 au 1er trimestre 2023, contre 1,4 au 4ème trimestre 2022. Les expéditions sont ressorties à 591 milliers de tonnes au premier trimestre 2023, soit 20% d'augmentation par rapport aux 493 milliers de tonnes du quatrième trimestre 2022.

L'EBITDA de 127 millions d'euros au 1er trimestre 2023 est à comparer à un EBITDA de 129 millions d'euros au 4ème trimestre 2022.

Le bénéfice net s'inscrit à 132 millions d'euros, rapporté à un résultat net nul au 4ème trimestre 2022. Le bénéfice de base par action est de 1,83 euros au 1er trimestre, comparé à un bénéfice de base par action nul au 4ème trimestre 2022

Le flux de trésorerie disponible avant dividendes et rachat d'actions s'est élevé à 85 millions d'euros, contre 69 millions d'euros au 4ème trimestre 2022.

La dette financière nette ressort à 419 millions d'euros au 31 mars 2023 par rapport à 468 millions d'euros au 31 décembre 2022.

'Leadership Journey', Phase 4 : Les gains réalisés ont atteint 12 millions d'euros au 1er trimestre 2023. Aperam a ainsi réalisé des gains cumulés de 134 millions d'euros à comparer aux gains cumulés visés de 150 millions d'euros sur la période 2021-2023.

Perspectives affichées

Il est prévu que l'EBITDA au 2ème trimestre 2023 progresse légèrement par rapport au 1er trimestre 2022 et que la dette financière nette au 2ème trimestre 2023 augmente de manière marginale par rapport au 1er trimestre 2023.

Timoteo Di Maulo, CEO Aperam, a commenté : "Comme prévu, le premier trimestre a été difficile, en particulier pour l'Europe, en raison d'un déstockage continu et d'une fermeture planifiée de six semaines liée à l'investissement. A cela se sont ajoutés des coûts supplémentaires liés à la grève en Europe. Dans ce contexte, un EBITDA ajusté stable et un rendement annualisé de 13% du flux de trésorerie disponible prouvent la valeur de notre modèle d'entreprise différencié. À l'avenir, les prix mondiaux de l'acier inoxydable devraient maintenir la pression sur les marges et les mouvements de grève continuent d'avoir un impact sur les opérations. Nous accélérons encore le Leadership Journey(R) pour préparer notre organisation à un environnement très exigeant et nous sommes convaincus que notre chaîne de valeur différenciée continuera à produire des résultats."