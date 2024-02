Aperam : Le Bénéfice net s'est inscrit à 203 ME en 2023

(Boursier.com) — Aperam , présente ses résultats pour le trimestre et l'année se terminant le 31 décembre 2023. Le taux de fréquence en matière de santé et sécurité est de 2,3x en 2023, contre 2,5x en 2022. Les expéditions ressortent à 2.198 milliers de tonnes, en diminution de 5% comparé aux expéditions de 2.309 milliers de tonnes en 2022.

L'EBITDA ajusté s'inscrit à 304 ME en 2023, comparé à un EBITDA ajusté de 1.129 ME en 2022. L'EBITDA ajusté est de 55 ME au quatrième trimestre 2023, comparé à 19 ME au troisième trimestre 2023 et 129 ME au quatrième trimestre 2022.

Le Bénéfice net s'inscrit à 203 ME en 2023, rapporté à 625 ME en 2022. Le Bénéfice de base par action ressort à 2,81 euros en 2023, comparé à 8,33 euros en 2022. Le flux de trésorerie disponible avant dividendes et rachat d'actions s'est élevé à 168 ME en 2023 (345 ME en 2022). La Dette financière nette est de 491 ME au 31 décembre 2023, par rapport à 468 ME au 31 décembre 2022.

Initiatives stratégiques

'Leadership Journey Phase 4 ': Les gains annualisés réalisés ont atteint 7 millions d'euros au 4ème trimestre 2023. Aperam a réalisé des gains cumulés annualisés de 186 millions d'euros à fin 2023, par rapport à un objectif de 150 millions d'euros pour la période 2021 à 2023.

Perspectives

Il est prévu que l'EBITDA du 1er trimestre 2024 reste à un niveau comparable par rapport au 4ème trimestre 2023

Nous prévoyons une dette financière nette plus élevée pour le premier trimestre 2024.

Timoteo Di Maulo, CEO Aperam, a commenté : "Le marché s'est légèrement amélioré au cours du quatrième trimestre mais reste profondément déprimé. Une pression extrême sur les marges persiste et les volumes reflètent une récession industrielle en Europe. Cette crise révèle à quel point l'intégration réussie dans les matières premières a été importante pour Aperam. Au quatrième trimestre, la division Recyclage & Renouvelables a été pour la première fois le plus grand contributeur aux bénéfices d'Aperam. La phase 5 du Leadership Journey (R) - notre programme d'auto-assistance - a commencé. En mettant clairement l'accent sur la réduction des coûts, nous sommes convaincus que notre objectif de 2025 reste valable et qu'Aperam sortira de cette crise en tant que société plus résiliente, plus rentable et plus génératrice de trésorerie."