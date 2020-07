Aperam : la dette financière nette devrait atteindre son pic saisonnier au T3

(Boursier.com) — Aperam a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le trimestre se terminant le 30 juin 2020. Le taux de fréquence en matière de santé et sécurité est de 0,6 au 2ème trimestre 2020, contre 1,9 au 1er trimestre 2020. L'expéditions d'acier ressort à 376 milliers de tonnes au 2ème trimestre 2020, en baisse de 14% par rapport à des expéditions d'acier de 438 milliers de tonnes au 1er trimestre 2020. L'EBITDA est de 49 millions d'euros au 2ème trimestre 2020, comparé à 70 millions d'euros au 1er trimestre 2020. Le Bénéfice net s'inscrit à 21 millions d'euros au 2ème trimestre 2020, comparé à 29 millions d'euros au 1er trimestre 2020. Le Bénéfice de base par action est de 0,27 euros au 2ème trimestre 2020, comparé à 0,36 euros au 1er trimestre 2020

Les flux de trésorerie générés par l'exploitation sont de 57 millions d'euros au 2ème trimestre 2020, comparés à 63 millions d'euros au 1er trimestre 2020. Le flux de trésorerie disponible avant dividendes s'est élevé à 34 millions d'euros au 2ème trimestre 2020, comparé à 18 millions d'euros au 1er trimestre 2020.

La dette financière nette est de 123 millions d'euros au 30 juin 2020 par rapport à 108 millions d'euros au 31 mars 2020.

Initiatives stratégiques

Leadership Journey Phase 3 : Les gains annualisés réalisés ont atteint 21 millions d'euros au 2ème trimestre 2020. Les gains cumulés annualisés réalisés par le Leadership Journey ont atteint 171 millions d'euros à la fin du 2ème trimestre 2020, par rapport à un objectif de 200 millions d'euros à la fin de l'année 2020.

Perspectives

Il est prévu que l'EBITDA au 3ème trimestre 2020 reste à un niveau comparable à l'EBITDA du 2ème trimestre 2020.

La dette financière nette devrait atteindre son pic saisonnier au 3ème trimestre 2020.

Timoteo Di Maulo, CEO Aperam, a commenté : "Je suis fier d'annoncer que nous avons assuré la sécurité de notre main d'oeuvre tout au long de la crise du COVID sur le 2e trimestre, grâce à des protocoles stricts et une entière collaboration de notre personnel. Notre modèle d'affaires flexible et résilient nous a permis de bien gérer la baisse soudaine de la demande. Une gestion rigoureuse des coûts dans toutes les divisions, une contribution stable chez "Alliages et Aciers spéciaux" et une bonne performance au Brésil nous ont permis de rester rentable et générateur de trésorerie. Bien que la demande ait commencé à se redresser à nouveau, nous nous attendons à ce qu'elle demeure nettement inférieure au niveau historique normal. Les mesures de sauvegarde dont les quotas non révisés continuent de soutenir les importations excessives constituent une autre difficulté importante. Pour cela, nous nous attendons donc à ce que le prochain trimestre demeure aussi difficile que celui-ci".