Aperam : "l'épidémie du Covid-19 est un défi comme nul autre" (Timoteo Di Maulo)

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le producteur d'acier inoxydable et d'aciers spéciaux Aperam vient de publier son rapport de performance de développement durable pour l'année 2019 nommé 'made for life'. Prenant en compte l'ensemble des parties prenantes et la criticité de chaque enjeu, ce rapport suit les lignes directrices GRI sur le développement durable.

Dans ce contexte Timoteo Di Maulo, CEO d'Aperam, commente concernant la crise sanitaire actuelle : L'épidémie du Covid-19 est un défi comme nul autre. En plus des enjeux en termes de santé et de biodiversité, elle a aussi mis en lumière des questions fondamentales sur la valeur de la vie humaine, la liberté, la solidarité et nous fait réévaluer le type de société dans laquelle nous voulons vivre. Dans ce cadre, notre rapport de Développement Durable annuel est plus que jamais porteur de sens. Il souligne comment notre souci permanent de la santé et la sécurité et nos produits abordables et 100% recyclables créent une véritable valeur sociale pour nos parties prenantes. Il réaffirme aussi notre engagement envers le développement durable en ligne avec nos objectifs environnementaux 2030 et notre ambition d'être neutre en carbone sur nos opérations européennes d'ici 2050 .

Le rapport complet d'Aperam est disponible sur le site d'Aperam, à la section sustainability. Il est composé du rapport "made for life" et de suppléments en ligne, notamment trois suppléments pays qui seront publiés très prochainement.