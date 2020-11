Aperam : L'EBITDA ressort à 65 millions d'euros au 3ème trimestre

Aperam : L'EBITDA ressort à 65 millions d'euros au 3ème trimestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe Aperam annonce ses résultats pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2020. Les expéditions d'acier sont de 432 milliers de tonnes au 3ème trimestre, en hausse de 15% par rapport à des expéditions d'acier de 376 milliers de tonnes au 2ème trimestre 2020. L'EBITDA est ressorti à 65 millions d'euros, comparé à 49 millions d'euros au 2ème trimestre. Le bénéfice net s'inscrit à 24 millions d'euros, comparé à 21 millions d'euros au 2ème trimestre. Le bénéfice de base par action est de 0,30 euros (0,27 euros au 2ème trimestre 2020).

Le flux de trésorerie générés par l'exploitation s'est inscrit à 77 millions d'euros au 3ème trimestre, comparés à 57 millions d'euros au 2ème trimestre 2020. Le flux de trésorerie disponible avant dividendes s'est élevé à 55 millions d'euros (34 millions d'euros au 2ème trimestre). La dette financière nette est de 111 millions d'euros au 30 septembre par rapport à 123 millions d'euros au 30 juin 2020.

Initiatives stratégiques

Leadership Journey Phase 3 : Les gains annualisés réalisés ont atteint 13 millions d'euros au 3ème trimestre 2020. Aperam a réalisé des gains cumulés annualisés de 184 millions d'euros à la fin du 3ème trimestre 2020, par rapport à un objectif de 200 millions d'euros à la fin de l'année 2020.

Leadership Journey? Phase 4 : Objectif de 150 millions d'euros de gains sur la période 2021-2023 provenant d'une combinaison de maîtrise des coûts, de croissance et d'amélioration du mix produits

Utilisation de la trésorerie

Programme de rachat d'actions : Compte tenu des incertitudes exceptionnelles persistantes liées au COVID, le Conseil d'administration a décidé d'annuler le programme de rachat d'actions 2020.

Perspectives

Il est prévu que l'EBITDA au 4ème trimestre 2020 augmente par rapport à l'EBITDA du 3ème trimestre 2020.

La dette financière nette devrait baisser au 4ème trimestre.

Timoteo Di Maulo, CEO Aperam, a commenté : "Durant le 3ème trimestre, la marche des affaires a fait un premier pas vers un retour à la normale que nous avons pu utiliser puisque toutes nos usines étaient complètement opérationnelles. Nos résultats se sont améliorés grâce à un strict contrôle des coûts à travers tous les segments, à une gestion flexible du mix produits au Brésil et à des volumes plus élevés en Europe. Cependant, un environnement de forte concurrence persiste combiné à une menace d'un nouveau ralentissement lié au COVID et une pression continue sur les prix en Europe. Bien que nous nous attendions à une amélioration au cours du 4ème trimestre, certains facteurs positifs pourraient seulement prévaloir à court terme. Nous avons mis la crise à profit pour esquisser la phase 4 du Leadership Journey(R) qui supportera et accélèrera la reprise vers un niveau historique normal."