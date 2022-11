Aperam : L'EBITDA ressort à 235 millions d'euros au 3ème trimestre

(Boursier.com) — Aperam a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2022. Le taux de fréquence en matière de santé et de sécurité est de 1 au 3ème trimestre 2022, contre 2,1 au 2ème trimestre 2022.

Les expéditions sont ressorties à 508 milliers de tonnes au 3ème trimestre 2022, soit une baisse de 20% par rapport aux expéditions de 635 milliers de tonnes au 2ème trimestre 2022.

L'EBITDA est de 235 millions d'euros au 3ème trimestre, comparé à un EBITDA de 402 millions d'euros au 2ème trimestre 2022.

Le Bénéfice net ajusté s'inscrit à 96 millions d'euros au 3ème trimestre, comparé à 317 millions d'euros au 2ème trimestre 2022. Le Bénéfice de base ajusté par action est de 1,31 euros, comparé à 4,16 euros au 2ème trimestre 2022.

Le flux de trésorerie disponible avant dividendes et rachats d'actions s'est élevé à 209 millions d'euros au 3ème trimestre, comparé à 170 millions d'euros au 2ème trimestre.

La dette financière nette est de 482 millions d'euros au 30 septembre par rapport à 571 millions d'euros au 30 juin 2022.

Initiatives stratégiques

'Leadership Journey Phase 4' : Les gains réalisés ont atteint 17 millions d'euros au 3ème trimestre 2022. Aperam a réalisé des gains cumulés de 97 millions d'euros à comparer aux gains cumulés visés de 150 millions d'euros sur la période 2021-2023, notamment grâce à des résultats positifs en matière d'approvisionnement et une croissance de l'EBITDA sous-jacent d'Alloys.

Le rachat d'actions de 200 millions d'euros a été achevé. La première tranche de 100 millions d'euros / 2,31 millions d'actions a été achevée en avril. La seconde tranche de 3,5 millions d'actions / 94,2 millions d'euros a été achevée en octobre.

Perspectives

Il est prévu que l'EBITDA ajusté au 4ème trimestre 2022 diminue par rapport à celui du 3ème trimestre 2022.

Il est prévu par ailleurs une baisse de la dette financière nette au 4ème trimestre 2022.

Timoteo Di Maulo, CEO Aperam, a commenté : "La chaîne de valeur différenciée d'Aperam et la stabilité de nos opérations au Brésil nous ont permis de générer des résultats solides et un flux de trésorerie disponible considérable au troisième trimestre. Nous y sommes parvenus malgré un cycle de stocks prononcé et des défis énergétiques en Europe et avons, comme d'habitude avec de la discipline au niveau du besoin en fonds de roulement, commencé à libérer des liquidités dès que les marchés ont commencé à se retourner, en particulier en Europe. Notre bilan désendetté, la bonne progression de la phase 4 du Leadership Journey(R) qui contribue à nos objectifs pour 2025 et notre chaîne de valeur synergique unique, nous rendent confiants dans notre capacité à relever les défis à venir".