Aperam : L'EBITDA ressort à 19 millions d'euros au 3ème trimestre 2023

(Boursier.com) — Aperam présente ses résultats pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2023 : Le Taux de fréquence en matière de santé et sécurité est de 1,4 au 3ème trimestre 2023, contre 2,8 au 2ème trimestre 2023. Les Expéditions sont de 516 milliers de tonnes au 3ème trimestre 2023, soit une baisse de 6% par rapport aux expéditions de 550 milliers de tonnes au 2ème trimestre 2023. L'EBITDA ressort à 19 millions d'euros au 3ème trimestre 2023, comparé à un EBITDA de 103 millions d'euros au 2ème trimestre 2023. La perte nette s'inscrit à (42) millions d'euros au 3ème trimestre 2023, comparée à un bénéfice net de 43 millions d'euros au 2ème trimestre 2023.

Le Résultat de base par action ressort à (0,59) euros au 3ème trimestre 2023, comparé à 0,60 euros au 2ème trimestre 2023.

Le flux de trésorerie disponible avant dividendes et rachats d'actions était négatif à (135) millions d'euros au 3ème trimestre 2023, comparé à 1 million d'euros au 2ème trimestre 2023. La Dette financière nette était de 646 millions d'euros au 30 septembre 2023 par rapport à 461 millions d'euros au 30 juin 2023.

Initiatives stratégiques

Leadership Journey Phase 4 : Les gains réalisés ont atteint 28 millions d'euros au 3ème trimestre 2023. Aperam a réalisé des gains cumulés de 178 millions d'euros à comparer aux gains cumulés visés de 150 millions d'euros sur la période 2021-2023.

Perspectives affichées

Il est prévu que l'EBITDA au 4ème trimestre 2023 augmente par rapport à celui du 3ème trimestre 2023. Il est prévu par ailleurs une baisse de la dette financière nette au 4ème trimestre 2023.

Timoteo Di Maulo, CEO Aperam, a commenté : "Les résultats du troisième trimestre sont un indicateur clair de l'environnement dans lequel nous opérons. L'Europe reste confrontée à un environnement de marché extrêmement difficile, caractérisé à la fois par des prix et des volumes historiquement bas. D'autres effets spécifiques à l'entreprise ont également résulté de la mise à niveau de nos installations. Les perturbations de la production et une charge de valorisation des stocks inhabituellement élevée ont engendré l'EBITDA trimestriel le plus bas jamais enregistré par Aperam. Nous avons réalisé les objectifs de la phase 4 du Leadership Journey de manière anticipée et, pour restaurer la résilience et la flexibilité de notre modèle d'entreprise, nous ajoutons un plan de réduction structurelle des coûts de 50 millions d'euros à la phase 5, en plus du taux d'exécution annuel normal de 50 millions d'euros. Nous posons ainsi les bases d'une meilleure année 2024, quelle que soit la forme que prendra la reprise."