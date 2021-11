Aperam : L'EBITDA ajusté s'est inscrit à 278 ME au 3ème trimestre

(Boursier.com) — Aperam présente ses résultats pour le trimestre qui s'est terminé le 30 septembre. Le taux de fréquence en matière de santé et de sécurité est ressorti à 1,8 au 3ème trimestre, contre 2,3 au 2ème trimestre 2021. Les expéditions d'acier se sont élevées à 421 milliers de tonnes au 3ème trimestre 2021, en baisse de 12% par rapport à des expéditions d'acier de 481 milliers de tonnes au 2ème trimestre 2021.

L'EBITDA ajusté s'est inscrit à 278 Millions d'euros au 3ème trimestre 2021, comparé à 262 ME au 2ème trimestre 2021. Le bénéfice net est de 201 ME au 3ème trimestre 2021, comparé à 213 ME au 2ème trimestre 2021. Le bénéfice de base par action s'est inscrit à 2,53 euros au 3ème trimestre 2021, comparé à 2,67 euros au 2ème trimestre 2021.

Le flux de trésorerie généré par l'exploitation est de 110 ME au 3ème trimestre 2021, comparé à 115 ME au 2ème trimestre 2021. Le flux de trésorerie disponible avant dividendes et rachats d'actions s'est élevé à 90 ME au 3ème trimestre 2021, comparé à 87 millions d'euros au 2ème trimestre 2021. La dette financière nette est de 59 ME au 30 septembre 2021 par rapport à 1 ME au 30 juin 2021.

Achèvement du programme de rachat d'actions 2021 : 1,96 million d'actions ont été rachetées pour 99,96 millions d'euros. Le nombre d'actions émises moins les actions propres au 30 septembre 2021 s'élève à 77,90 millions d'actions.

Perspectives

Il est prévu que l'EBITDA ajusté au 4ème trimestre 2021 soit à un niveau légèrement supérieur à celui du 3ème trimestre 2021.

Le flux de trésorerie disponible devrait être légèrement plus élevé au quatrième trimestre 2021.

Timoteo Di Maulo, CEO Aperam, a commenté : "En basse saison pour Aperam, je suis heureux de présenter une nouvelle série de résultats records cette année - la troisième d'affilée. Les tendances du marché restent positives. La forte demande se traduit par un solide carnet de commandes et des prix soutenus, combinés aux premiers résultats de la phase 4 de notre Leadership Journey(R). Nous prévoyons un résultat légèrement supérieur pour le quatrième trimestre, malgré l'impact croissant de la hausse des prix de l'énergie et un trimestre plus faible sur le plan saisonnier au Brésil. Nous envisageons également le premier trimestre avec confiance .

En ce qui concerne le développement durable, je suis fier qu'Aperam, en tant que première entreprise d'acier inoxydable, ait reçu la certification de ResponsibleSteelTM. Cela démontre nos bonnes pratiques dans des domaines tels que la santé et la sécurité, les chaînes d'approvisionnement, la gouvernance et les questions environnementales."