Aperam : l'acquisition d'ELG se précise

(Boursier.com) — Aperam annonce que le projet d'acquisition d'ELG, leader mondial dans le recyclage d'aciers inoxydables et d'alliages, a été approuvé par la Commission Européenne. Comme communiqué précédemment, l'acquisition devrait être finalisée au quatrième trimestre 2021. Rappelons qu'Aperam avait annoncé en mai son intention de s'offrir ELG pour une valeur d'entreprise de 357 millions d'euros. Avec 1,3 million de tonnes de matériaux traités par an, ELG génère un EBITDA ajusté de 55 ME à travers le cycle. Des synergies minimales totales de 24 ME sont attendues en l'espace de trois ans.