Aperam grimpe, un analyste voit plus haut

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Aperam surperforme le marché ce mercredi, en hausse de près de 2% à 32,8 euros. Oddo BHF reste très positif sur le segment des aciers inoxydables qui, en plus de l'amélioration des fondamentaux, est bien placé (production à partir de ferraille) pour bénéficier de la mise en place courant 2021 d'un Carbon Border Adjustment (modalités encore à définir) pour accompagner la transition vers de l'acier " vert " tout en neutralisant la concurrence de producteurs étrangers moins vertueux (production à partir de fonte de nickel). Dans ce contexte, le broker réitère son avis 'achat' sur Aperam avec un objectif relevé de 35 à 43 euros. Le groupe devrait bénéficier de la perspective d'une hausse des prix en Europe et de la demande robuste au Brésil. Il est également faiblement endetté et affiche une forte génération de FCF (cash conversion de 90%). Le broker estime par ailleurs qu'Aperam pourrait décider de reprendre ses rachats d'actions (100 ME suspendus en raison de la COVID 19).