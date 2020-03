Aperam entreprend des actions supplémentaires dans le contexte COVID-19

(Boursier.com) — Dans le cadre de la propagation du coronavirus (COVID-19), Aperam annonce des actions supplémentaires afin de protéger ses employés et ses cocontractants.

"La santé et la sécurité de toutes les personnes qui travaillent pour et avec Aperam est notre priorité absolue" commente le groupe. "Nous surveillons étroitement les recommandations émises par les pays et l'Organisation Mondiale de la Santé quant au COVID-19 et mettons en oeuvre toutes les actions nécessaires pour protéger nos parties prenantes, et arrêter la propagation de cette pandémie".

La direction poursuit : "Suite à des mesures strictes introduites par plusieurs gouvernements en matière de santé et sécurité, d'hygiène, et de fermetures de frontières qui entravent fortement notre capacité à continuer à maintenir nos approvisionnements et la production, nous avons décidé, en coordination avec nos partenaires sociaux, de suspendre temporairement la production sur certaines de nos lignes de production européennes lorsque cela est jugé nécessaire. La mise en oeuvre de ces mesures devrait prendre quelques jours en fonction des différentes opérations. Nous continuons également à maximiser le travail à domicile dans la mesure du possible".

"Le redémarrage et le niveau de production supplémentaire seront adaptés en fonction des futures mesures ordonnées par les autorités, de leurs impacts sur nos effectifs, et de la situation de production de nos clients. Notre configuration de production multi-usines minimisera l'impact pour les clients de part sa flexibilité. Tous nos centres de service continuent de fonctionner normalement pour le moment.

Nous continuerons à suivre attentivement la situation et restons pleinement déterminés à adapter nos actions dans le meilleur intérêt de nos parties prenantes".