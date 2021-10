Aperam : en forme

(Boursier.com) — Aperam grimpe de plus de 3% à 48,60 euros ce mercredi, alors que le groupe prévoit que l'EBITDA ajusté au 3ème trimestre retrouve un niveau comparable à celui du 2ème trimestre. Le groupe anticipe aussi un flux de trésorerie disponible comparable pour le 3ème trimestre malgré un besoin en fonds de roulement plus élevé... Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a revalorisé le dossier de 70 à 75 euros ('surperformer'), alors que les résultats sur 9 mois seront publiés par Aperam le 12 novembre prochain.

Le groupe a annoncé un EBITDA ajusté de 262 Millions d'euros au 2ème trimestre 2021, comparé à 175 Millions d'euros au 1er trimestre 2021. Le bénéfice net est ressorti à 213 Millions d'euros au 2ème trimestre 2021, comparé à 116 ME au 1er trimestre 2021. Le bénéfice de base par action est de 2,67 euros au 2ème trimestre 2021, comparé à 1,45 euros au 1er trimestre 2021. Le flux de trésorerie généré par l'exploitation ressort à 115 ME au 2ème trimestre 2021, comparé à 106 ME au 1er trimestre 2021.

Le flux de trésorerie disponible avant dividendes et rachats d'actions s'est élevé à 87 Millions d'euros au 2ème trimestre 2021, comparé à 58 Millions d'euros au 1er trimestre 2021.

La dette financière nette s'inscrivait à 1 Million d'euros au 30 juin 2021 par rapport à 56 ME au 31 mars 2021.