Aperam : en forme

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Aperam surperforme nettement le marché en ce début de semaine, sur un gain de 2,5% à 45,8 euros. Le flux acheteur sur le groupe sidérurgique est alimenté par une note d'Oddo BHF qui a revalorisé le dossier de 56 à 60 euros ('surperformer'). Aperam devrait bénéficier de la hausse des prix en Europe et d'une demande robuste (Europe et Brésil). Le groupe restera faiblement endetté en dépit de l'acquisition d'ELG et affiche une forte génération de FCF (cash conversion supérieur à 90%), souligne le broker. Aperam se traite sur un multiple VE/EBITDA 2022e de 4x (vs une moyenne historique de 7x).