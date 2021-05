Aperam : en forme

Aperam : en forme









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Aperam reste porté par sa publication trimestrielle avec un titre qui gagne encore 1,7% à 47,8 euros en ce début de semaine. Oddo BHF a ajusté sa cible de 55 à 56 euros tout en restant à 'surperformer'. Aperam devrait bénéficier de la hausse des prix en Europe et d'une demande robuste (Europe et Brésil). Le groupe restera faiblement endetté en dépit de l'acquisition d'ELG et affiche une forte génération de FCF (cash conversion supérieure à 90%). Enfin, le titre se traite sur un multiple VE/EBITDA 2022e de 4,7x (vs une moyenne historique de 7x), souligne le courtier.