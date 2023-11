Aperam : du renfort

(Boursier.com) — Aperam avance de 1,4% à 30 euros en milieu d'après-midi sur Euronext. Oddo BHF profite d'une étude sur les producteurs d'acier Inoxydable pour relever à 'neutre' sa recommandation sur le dossier en visant 32 euros. Sur un secteur mondial considérablement fragilisé par l'irruption de l'Indonésie, l'analyste salue le renforcement récent des barrières douanières en Europe qui devrait avoir un impact significatif avec le redressement de la demande prévu en 2024. Les USA conservent un système protectionniste robuste mais efficace, le Brésil parait plus fragile. Alors que le secteur se trouve à un creux, le moment paraît opportun pour réinvestir en privilégiant Outokumpu ('surperformance' vs 'neutre', valorisation attractive) et Acerinox ('surperformance', qualité du mix), avant Aperam (risques baissiers moins élevés), détaille le courtier.