Aperam : de retour sur les 40 euros

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Aperam reprend près de 5%, de retour sur les 40 euros ce jeudi, alors que les analystes continuent de saluer la solide performance annuelle de l'aciériste malgré le contexte sanitaire toujours pesant. Sur les trois derniers mois de l'exercice 2020, le groupe a dégagé un Ebitda ajusté de 109 ME, contre 85 ME un an plus tôt et 84,9 ME de consensus, pour un chiffre d'affaires de 916 ME (-8,4%). Le bénéfice net a atteint 101 ME et les expéditions d'acier sont restées stables en séquentiel, à 431 milliers de tonnes.

"Le quatrième trimestre le plus performant depuis le sommet atteint en 2017 grâce à un solide mix produits au Brésil, un contrôle des coûts strict et des volumes plus élevés en Europe", a souligné l'entreprise.

En cohérence avec sa politique financière, Aperam a annoncé maintenir son dividende de base à 1,75 euros par action et anticipe une légère hausse de son Ebitda ajusté au premier trimestre 2021, par rapport à celui du 4ème trimestre 2020. La dette financière nette devrait rester à un niveau comparable...

Parmi les derniers avis d'analystes, Oddo BHF a revalorisé le dossier de 48 à 55 euros avec un avis à 'surperformer'. Bank Degroof était auparavant repassé à l'achat en visant un cours de 45 euros. AlphaValue était déjà redevenu favorable. Aperam devrait bénéficier des perspectives d'augmentation des prix en Europe et de la forte demande au Brésil. Le groupe est peu endetté et génère une forte génération de FCF (conversion en cash de 90%)...