Aperam boucle l'acquisition d'ELG

(Boursier.com) — Aperam a finalisé l'acquisition d'ELG, un leader mondial du recyclage de l'acier inoxydable et des superalliages. L'acquisition d'ELG a reçu toutes les approbations réglementaires nécessaires et renforcera la compétitivité d'Aperam et sa position de leader de l'industrie en Environnement, Social et Gouvernance. ELG est un leader mondial dans la collecte, le commerce, le traitement et le recyclage de ferraille d'aciers inoxydables et d'alliages à haute performance, avec environ 1,2 million de tonnes de matériaux par an, employant environ 1 200 ETP sur 51 sites dans 20 pays.

ELG a été acquis pour une valeur d'entreprise de 357 millions d'euros (valeur des fonds propres de 30 millions d'euros) évaluée au 31 décembre 2020. L'acquisition est basée sur un mécanisme de lockbox selon lequel Aperam possède la valeur économique ajoutée à l'activité d'ELG à partir du 1er janvier 2021. ELG sera entièrement consolidé dans le groupe Aperam à partir du 31 décembre 2021 au sein d'un nouveau segment Recycling. ELG a généré un EBITDA ajusté de EUR 55 millions au cours du cycle, et devrait générer un EBITDA ajusté de l'ordre de 65 millions en 2021.

Investir durablement dans le recyclage améliore la position de leader d'Aperam en matière d'empreinte environnementale et sert ses objectifs de réduction de CO2. Cette transaction permet à Aperam d'améliorer son mix matières premières ainsi que de se développer dans la fourniture de matières premières. Des synergies minimales de 24 millions sont attendues en l'espace de trois ans, avec un potentiel d'amélioration supplémentaire. Combinées à la phase 4 du Leadership Journey, cette transaction permettra à Aperam "d'atteindre un niveau d'excellence supérieur en matière de compétitivité. La transaction devrait être créatrice de valeur dès la première année et sera exécutée conformément à la politique financière d'Aperam".