Aperam annonce ses objectifs environnementaux pour 2030 et son ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050









(Boursier.com) — Aperam, le producteur d'acier inoxydable le plus vert du monde annonce aujourd'hui ses objectifs pour réduire significativement son empreinte environnementale d'ici 2030 et son ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 sur ses opérations européennes.

Aperam est convaincu de pouvoir encore améliorer ses objectifs environnementaux en suivant une feuille de route stratégique qui prend en compte des solutions techniques innovantes et s'appuie sur le développement de politiques publiques.

Ces objectifs 2030, à comparer à la référence 2015, sont :

-15% en émissions CO2,

-11% en consommation d'énergie (électricité et gaz naturel),

-40% en prélèvements d'eau,

-70% en émissions de poussières, et

un taux de recyclage des déchets >97%

Ces objectifs remplacent ceux de 2020 sur lesquels Aperam a déjà fait des progrès substantiels. La Société continuera à publier son niveau d'avancement au regard de ces nouveaux objectifs 2030 dans son rapport de Développement Durable (Voir le Rapport de Développement Durable 2018: Lien). Ces objectifs 2030 feront partie des indicateurs sur lesquels est évaluée la performance des directions de sites de production.

Le CEO d'Aperam, Tim di Maulo, a commenté : "Aperam, est le producteur d'acier inoxydable le plus vert du monde grâce à sa filière de production européenne utilisant la ferraille d'acier inoxydable totalement recyclable et à son utilisation de charbon de bois issu de ses exploitations forestières durables au Brésil.

La totale recyclabilité de nos produits, combinée à notre processus de production sûr et fiable fait des produits d'Aperam les composants essentiels d'un futur durable et un exemple parfait de l'économie circulaire. Nous sommes convaincus que notre excellence environnementale, alliée aux meilleures pratiques en termes d'éthique, de gouvernance, de dialogue avec les communautés et de citoyenneté d'entreprise deviennent de plus en plus importantes pour nos parties prenantes et constituent un facteur de différenciation. Aperam a rejoint ResponsibleSteel en Mai 2019 et s'engagera dans le processus de certification pour prouver à toutes ses parties prenantes que le développement durable est véritablement intégré dans nos produits et fait partie de la vision de la Société.

L'annonce d'aujourd'hui sur notre ambition de devenir neutre en carbone est un signal fort que nous visons bien au-delà de notre nouvel ensemble d'objectifs pour 2030 et que nous travaillons dans l'optique de l'Accord de Paris (COP 21) pour contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés C. Pour atteindre la neutralité carbone, Aperam est en train d'établir une feuille de route stratégique liée aux développements dans les technologies basse-émission de la sidérurgie. Aperam a aussi mis en place un prix interne du CO2 qui est appliqué à tous les projets d'investissements analysés depuis 2016.

Enfin, un ensemble de politiques publiques visant à développer une énergie propre et à restaurer des règles du jeu équitables au niveau mondial est un autre élément clé pour enrayer le réchauffement climatique. Des volumes importants d'acier inoxydable porteurs d'une empreinte Carbone de 4 à 5 fois supérieure à celle des matériaux produits localement sont importés vers l'Union Européenne. Ces produits importés qui sont fabriqués sans considération de leur impact environnemental sur notre planète supplantent des matériaux qui sont produits de façon responsable par l'industrie européenne d'acier inoxydable. La situation est insoutenable et préjudiciable au Pacte Vert européen (Green Deal), une initiative qu'Aperam appuie."