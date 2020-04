Aperam, annonce la nomination de Sudhakar Sivaji comme nouveau directeur financier

(Boursier.com) — Aperam annonce la nomination de Sudhakar Sivaji comme nouveau directeur financier de la Société, suite à la démission de Sandeep Jalan. Sudhakar Sivaji, 40 ans, deviendra membre de l'équipe de direction d'Aperam et directeur financier d'Aperam à compter du 6 mai 2020. Sandeep Jalan quitte la société Aperam pour poursuivre d'autres opportunités de carrière en dehors de l'industrie sidérurgique et minière.

Sudhakar a près de 20 ans d'expérience dans le domaine de la finance et des projets de transformation, et a passé 12 ans au sein de thyssenkrupp Steel et de ses centres de services. Au cours de son parcours chez thyssenkrupp, Sudhakar a assumé des responsabilités clés en structurant le développement du portefeuille de la société et le financement d'actifs et des transactions de fusions-acquisitions, en dirigeant les activités des centres de service de l'ALENA, en gérant les chaînes d'approvisionnement et les réseaux logistiques internationaux, en mettant en place et en dirigeant des projets de numérisation en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine. Plus récemment, il dirigeait les programmes de performance et de restructuration du groupe thyssenkrupp depuis 2019.

Timoteo Di Maulo, Directeur Général et membre de l'équipe de Direction, a déclaré : "Je suis très heureux d'accueillir Sudhakar en tant que nouveau Directeur Financier d'Aperam. Sudhakar possède une forte expertise dans le domaine de la finance et apporte une expérience précieuse dans l'industrie de l'acier. Je suis convaincu qu'il continuera et contribuera à faire d'Aperam une société plus forte en ces temps difficiles. Au nom de l'équipe de Direction, j'aimerais également remercier Sandeep qui, pendant près de 7 ans, a contribué avec succès à notre Leadership Journey, faisant d'Aperam une société résistante, rentable et génératrice de liquidités, avec un bilan solide. Il relève aujourd'hui un nouveau défi important pour lequel je lui souhaite une entière réussite".

Lakshmi N. Mittal, Pre´sident du Conseil d'administration d'Aperam, a de´clare´: « Avec mes colle`gues du Conseil d'administration, je tiens a` exprimer notre gratitude et notre appre´ciation pour le travail re´alise´ par Sandeep chez Aperam et e´galement tout au long de sa carrie`re chez ArcelorMittal et Mittal Steel. Nous souhaitons le meilleur a` Sandeep pour ses projets et nous sommes très heureux d'accueillir Sudhakar chez Aperam ».