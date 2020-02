Aperam annonce des résultats solides "malgré les pires conditions de marché de l'acier inoxydable depuis la création du groupe"

(Boursier.com) — Aperam annonce ses résultats pour le trimestre et l'année se terminant le 31 décembre 2019.

Le taux de fréquence en matière de santé et sécurité est ressorti à 1,7 en 2019, contre 1,4 en 2018. Les expéditions d'acier ont représenté 1.786 milliers de tonnes en 2019, en baisse de 9,4% par rapport à des expéditions d'acier de 1.972 milliers de tonnes en 2018

L'EBITDA s'établit à 357 millions d'euros en 2019, y compris un gain exceptionnel 2 de 17 millions d'euros, contre un EBITDA de 504 millions d'euros en 2018.

L'EBITDA est de 102 millions d'euros au 4ème trimestre 2019, y compris un gain exceptionnel 2 de 17 millions d'euros, contre un EBITDA de 79 millions d'euros au 3ème trimestre 2019.

Le Bénéfice net ressort à 148 millions d'euros en 2019, contre un bénéfice net de 286 millions d'euros en 2018.

Le Bénéfice de base par action s'inscrit à 1,82 euros en 2019, contre un bénéfice de base par action de 3,39 euros en 2018.

Le flux de trésorerie disponible avant dividendes et rachat d'actions s'est élevé à 281 millions d'euros en 2019, y compris 30 millions d'euros provenant de la cession de la totalité de la participation dans Gerdau, contre un flux de trésorerie disponible avant dividendes et rachat d'actions de 108 millions d'euros en 2018.

La dette financière nette était de 75 millions d'euros au 31 décembre 2019 par rapport à 48 millions d'euros au 31 décembre 2018.

Perspectives

Il est prévu que l'EBITDA ajusté au 1er trimestre 2020 reste à un niveau comparable à l'EBITDA ajusté du 4ème trimestre 2019.

Il est prévu que la dette nette augmente en raison des effets saisonniers au 1er trimestre 2020, mais elle devrait rester à un niveau faible.

Utilisation de la trésorerie

En cohérence avec sa politique financière, Aperam annonce :

- Maintenir son dividende de base à 1,75 euros par action (sous réserve de l'approbation à l'Assemblée Générale Annuelle)

- Un programme de rachat d'actions jusqu'à 100 millions d'euros.

Timoteo Di Maulo, CEO Aperam, a commenté : "Au quatrième trimestre 2019, Aperam a été confronté aux conditions de marché les plus difficiles depuis sa création. Cela est dû à une pression sur les prix sans précédent, combinée à une forte contraction des volumes due à la guerre commerciale, qui a entraîné des volumes d'importation extrêmement élevés. Cette situation a été amplifiée par la précarité des conditions économiques en Europe et au Brésil. Dans ce contexte, Aperam a réalisé un flux de trésorerie et des résultats solides qui démontrent la valeur du Leadership Journey et comment ce programme a transformé Aperam au cours des dernières années. Pour l'avenir, nous prévoyons que l'environnement économique restera très difficile et que la pression concurrentielle très forte se poursuivra en 2020. Nous intensifions donc nos efforts pour accroître l'efficacité et gagner en compétitivité. Nous poursuivrons également nos efforts auprès de la Commission européenne afin de mettre rapidement en place des conditions de concurrence équitables."