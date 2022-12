Aperam : agenda financier 2023

(Boursier.com) — Aperam annonce son calendrier financier pour 2023. Les diffusions se feront aux dates suivantes, avant l'ouverture des bourses européennes où l'action Aperam est cotée.

- 10 février 2023 : résultats du 4e trimestre 2022 et de l'année 2022

- 2 mai 2023 : Assemblée générale annuelle des actionnaires

- 3 mai 2023 : résultats du 1er trimestre 2023

- 28 juillet 2023 : résultats du 2e trimestre 2023 et du 1er semestre 2023

- 8 novembre 2023 : résultats du 3e trimestre 2023 et des 9 premiers mois de 2023.

L'action Aperam est actuellement autour des 30 euros en Bourse. Le titre cède quelque 36% depuis le début de l'année.