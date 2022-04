Aperam achève son programme de rachat de 100 ME d'actions

(Boursier.com) — Le 11 février, le Conseil d'administration d'Aperam a annoncé un programme de rachat d'actions, portant sur un nombre maximal de 2,5 millions d'actions à acquérir. L'objectif du projet est l'annulation de ces actions pour réduire le capital social, et respecter les obligations découlant des programmes d'actionnariat des employés. Le montant maximal alloué au programme est de 100 millions d'euros sur la période courant du 14 février au 31 décembre 2022.

Aperam a mené a bien ce programme de rachat d'actions. Au total, 2.311.849 actions Aperam ont été rachetées dont 1.364.915 actions représentant 59,04 ME sur Euronext Amsterdam et d'autres plateformes de transactions réglementées et 946.934 actions représentant 40,96 ME sur Euronext plate-forme hors marché, de la famille Mittal.