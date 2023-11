Aperam : à quand la reprise ?

(Boursier.com) — Aperam débute la semaine en rebond de 0,6% à 27,30 euros, alors que Morgan Stanley a ajusté la mire de 31 à 30 euros, avec un avis à 'pondération en ligne'. AlphaValue avait auparavant dégradé le groupe à 'accumuler' après un troisième trimestre jugé décevant... Le courtier parlait même du "pire trimestre jamais enregistré" par la société et mettait en avant le fait que la demande restait faible. Il s'attend ainsi à ce que le 4ème trimestre soit dans la même veine, ce qui oblige le courtier à réduire ses prévisions de bénéfices pour 2023 et l'année prochaine. L'analyste estime que la reprise prendra plus de temps à se matérialiser et affirme, qu'au moins le premier semestre 2024, sera affecté négativement par le contexte macroéconomique...

Rappelons que l'EBITDA est ressorti à 19 millions d'euros au 3ème trimestre, comparé à un EBITDA de 103 millions d'euros au 2ème trimestre. La perte nette s'est inscrite à (42) millions d'euros au 3ème trimestre, comparée à un bénéfice net de 43 millions d'euros au 2ème trimestre 2023. Le Résultat de base par action est ressorti à (0,59) euros au 3ème trimestre, comparé à 0,60 euros au 2ème trimestre.

Le flux de trésorerie disponible avant dividendes et rachats d'actions était négatif à (135) millions d'euros au 3ème trimestre, comparé à 1 million d'euros au 2ème trimestre. La Dette financière nette était de 646 millions d'euros au 30 septembre par rapport à 461 millions d'euros au 30 juin.