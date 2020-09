Apax Partners signe un accord avec Capgemini en vue de l'acquisition d'Odigo

Crédit photo © Capgemini / Microsoft

(Boursier.com) — Apax Partners est entré en négociation exclusive avec Capgemini en vue d'acquérir Odigo, leader des solutions de Contact Center as a service (CCaaS) destinées principalement aux grandes entreprises.

Créé en 1986, Odigo est une plateforme cloud omnicanale qui accompagne les entreprises dans la gestion de leurs interactions clients. La société propose des technologies de pointe permettant d'améliorer à la fois la satisfaction des clients et l'expérience des employés. Ces deux facteurs sont complémentaires et assurent la croissance des ventes des clients d'Odigo.

Comptant environ 650 employés, Odigo accompagne aujourd'hui plus de 400.000 utilisateurs et plus de 200 clients dans près de 100 pays.

Avec l'entrée d'Apax Partners au capital, Odigo viserait à accélérer sa croissance et son expansion internationale, grâce notamment à des projets d'innovations technologiques.

Franck Greverie, directeur du portefeuille d'offres de Capgemini et membre du Comité de Direction générale du Groupe, précise : "Le projet d'investissement d'Apax Partners dans la prochaine phase de développement d'Odigo est très enthousiasmant. Nous pensons que cela serait bénéfique pour ses clients. Capgemini continuerait à intégrer les solutions Odigo CCaaS dans ses offres."

Damien de Bettignies et Thomas de Villeneuve, Partners chez Apax Partners, ajoutent : "Odigo est aujourd'hui un leader Européen des solutions CCaaS. Nous serions très heureux de pouvoir soutenir Odigo dans sa stratégie ambitieuse de croissance et l'accélération de son expansion internationale. Nous sommes impressionnés par la qualité des produits d'Odigo, son équipe de management, son positionnement unique et la conquête de nouveaux clients. Nous avons hâte d'apporter notre expertise et notre expérience de longue date dans le secteur logiciel SaaS."

Erwan Le Duff, directeur général du groupe Odigo, se félicite de cette opération : "Avoir Capgemini à nos côtés depuis 2011 nous a permis de recentrer nos activités et d'assoir notre position de leader sur ce marché très dynamique. Nous serions très heureux d'accueillir Apax Partners comme nouvel investisseur pour soutenir nos projets de croissance, d'internationalisation et d'innovation technologique."