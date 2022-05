Antin investit dans Power Dot, leader européen plateforme de recharge de véhicules électriques

(Boursier.com) — Antin Infrastructure Partners a annoncé aujourd'hui que sa plateforme d'investissement NextGen avait signé avec Power Dot, Arié Group et d'autres actionnaires actuels un accord d'investissement où Antin va acquérir une participation de co contrôle dans Power Dot, l'un des principaux propriétaires exploitants européens de destinations et l'infrastructure de recharge des véhicules électriques (VE) en route.

Fondée au Portugal en 2018, Power Dot s'est rapidement développée en France, Belgique, Luxembourg. L'Espagne et la Pologne comprendront désormais un réseau d'environ 5.000 bornes de recharge dans les lieux publics de niveau à fort trafic.

Depuis leur création, les chargeurs de véhicules électriques de Power Dot ont alimenté plus de 26 millions de véhicules entièrement électriques.

Etroite collaboration

L'investissement d'Antin à déployer dans le cadre de la stratégie Nextgen de l'entreprise fait suite au récent a annoncé un investissement dans le développeur de réseaux intelligents SNRG. "Les deux investissements démontrent la capacité d'Antin engagement à construire un portefeuille d'infrastructures de nouvelle génération durables et évolutives entreprises".

Antin contribuera à la croissance du réseau déjà solide de bornes de recharge pour VE installées et exploité par Power Dot. L'équipe d'Antin travaillera en étroite collaboration avec les équipes expérimentées du groupe équipe de direction pour aider à élargir davantage le portefeuille de recharge de véhicules électriques de Power Dot grâce à en renforçant son empreinte auprès des partenaires commerciaux existants et en développant davantage l'offre de Power Dot solide pipeline de nouveaux emplacements.

Grâce à ses plans de croissance ambitieux, Power Dot est bien positionné pour aider à inaugurer l'adoption généralisée des véhicules électriques en fournissant des services rapides abordables et durables bornes de recharge dans des lieux publics clés à travers l'Europe, contribuant ainsi davantage à la décarbonation des transports.