Antin Infrastructure : refinancement record de 1,7 milliard d'euros pour Idex

(Boursier.com) — Idex , acteur de référence du marché local de l'énergie bas-carbone, vient de finaliser un refinancement record de 1,7 milliard d'euros auprès d'un pool de prêteurs incluant les 4 grandes banques d'investissement françaises : BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis, Société Générale ; ainsi que des investisseurs institutionnels dont Infranity, Axa Investment Managers et Goldman Sachs Asset Management.

L'opération va permettre au Groupe de refinancer sa dette existante et de continuer à soutenir sa croissance via une ligne dédiée aux financements de ses investissements ainsi qu'un engagement pour un montant supplémentaire de crédit activable. Ces fonds vont d'ores et déjà être utilisés pour financer la construction des projets développés par IDEX tels que les réseaux de chaleur, les unités de valorisation énergétique de déchets ou encore les unités de production d'énergie industrielles.

Indexé sur la performance ESG du Groupe (intensité carbone de la production d'énergie, part des investissements durables au sens de la taxonomie européenne, amélioration de la sécurité au travail), ce financement vert confirme le positionnement d'IDEX comme acteur de référence de la transition énergétique et le conforte dans sa stratégie d'accélération du déploiement de nouvelles solutions bas carbone.

Des rumeurs de vente d'Idex par Antin Infrastructure ont récemment circulé dans les salles de marché.