Antin Infrastructure Partners va acquérir Consilium Safety

(Boursier.com) — Antin Infrastructure Partners, l'une des principales sociétés d'investissement en infrastructures au monde, annonce qu'une filiale en propriété exclusive de son Flagship Fund V a accepté d'acquérir Consilium Safety Group de Nordic Capital, sous réserve des approbations réglementaires. C'est le troisième investissement annoncé dans le Flagship Fund V.

Fondée en 1912 et basée à Göteborg, en Suède, Consilium Safety dispose d'un base de 75.000 systèmes de détection d'incendie, de flammes et de gaz dans les secteurs de la marine, des transports, de l'énergie et secteurs du bâtiment.

Consilium Safety se concentre sur la fourniture et la maintenance des équipements essentiels à la mission infrastructures sur des marchés finaux très exigeants et réglementés. Avec une présence dans plus de 55 pays, la société exploite un vaste réseau mondial de maintenance, favorisant la sécurité et la continuité des opérations de ses clients.

Antin possède une vaste expérience dans les secteurs dans lesquels Consilium Safety opère, notamment le maritime, le ferroviaire et l'énergie. Son historique dans ces secteurs comprend des investissements tels que Sølvtrans (wellboat opérateur), Porterbrook (location de matériel roulant), European Rail Rent (location de wagons) et Kellas (infrastructures énergétiques).