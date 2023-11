Antin Infrastructure Partners : une semaine sous tension

(Boursier.com) — Antin Infrastructure Partners se stabilise sur les 11 euros ce vendredi après une baisse hebdomadaire de 7% sur la semaine, alors que Morgan Stanley est repassé de 'surpondérer' à 'pondération de marché' sur le dossier avec un objectif de cours ajusté de 21 à 13 euros. Le groupe a affiché des encours sous gestion de 30,8 MdsE, en hausse de 6,4% sur les 12 derniers mois. L'acompte sur dividende en numéraire est de 0,32 euros par action et sera mis en paiement le 16 novembre. Il représente plus du double par rapport au montant de 0,14 euro par action versé au 1S 2022 et représente un taux de distribution de 94% du résultat net sous-jacent. Le détachement du dividende est prévu le 14 novembre prochain...

Les perspectives d'EBITDA 2023 ont été révisées principalement en raison du rythme des levées de fonds : "Dans un environnement de collecte de fonds difficile, Flagship Fund V devrait désormais lever environ 9 milliards d'euros d'ici fin 2023 et atteindre son plafond de 12 milliards d'euros en 2024. NextGen Fund I devrait atteindre sa taille cible de 1,2 milliard d'euros en 2023".

Compte tenu de l'actualisation du rythme de levée de fonds pour le Flagship Fund V et de la baisse des revenus d'investissement due aux réévaluations du portefeuille, l'EBITDA sous-jacent devrait désormais atteindre environ 170 millions d'euros en 2023, ce qui reste une augmentation significative par rapport à 2022, précise encore la direction.

Pour rappel, tout engagement levé en 2024 au lieu de 2023 fait l'objet de frais de rattrapage, conduisant à des frais de gestion et à l'EBITDA reconnus ultérieurement, mais non abandonnés...