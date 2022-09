Antin Infrastructure Partners : sanctionné après les résultats

(Boursier.com) — Antin Infrastructure Partners décroche de plus de 7% à 26,2 euros en matinée, lourdement sanctionné après la publication de résultats semestriels en retrait en raison de coûts plus élevés. La société d'investissement dans les infrastructures a vu son Ebitda reculer de 6,4% sur un an à 48 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 96 ME, en hausse de 14,2%. Le résultat net sous-jacent s'établit à 30,6 ME, en repli de 14,4%.

La baisse de l'Ebitda reflète "les investissements qu'Antin a réalisés dans son équipe et sa plateforme au cours des douze derniers mois pour le lancement réussi des stratégies Mid Cap et NextGen et pour se préparer au Flagship Fund V", a précisé la société.

L'Ebitda est environ 10% inférieur au consensus, affirme Morgan Stanley ('pondération en ligne'). Les revenus sont également "légèrement courts" en raison de la baisse du portage et des revenus d'investissement et d'un léger manquement au niveau des frais de gestion. Les frais de gestion manqués peuvent refléter l'échelonnement de la collecte de fonds alors que la dynamique de cette dernière est encourageante, selon la banque.