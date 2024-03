Antin Infrastructure Partners propose la distribution d'un dividende de 0,71 euro par action

(Boursier.com) — Le groupe Antin Infrastructure Partners annonce ses résultats pour l'année 2023. Les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 31 Milliards d'euros, en hausse de 1,7%. Les actifs sous gestion payants des management fees sont de plus de 20 Milliards d'euros, en hausse de +5,8% sur les douze derniers mois. Le groupe fait part d'une forte croissance du chiffre d'affaires de +32,1%, les management fees contractualisées à long terme représentant plus de 98% du chiffre d'affaires total. La croissance de l'EBITDA sous-jacent est de +48,2%, avec une marge d'EBITDA sous-jacent à 62% (v.s. 55% in 2022) et la croissance du bénéfice net sous-jacent ressort à +60,6% à hauteur de 127,9 ME.

Le groupe propose la distribution d'un dividende de 0,71 euro par action, en hausse de 69%, soit un taux de distribution proche de 100%.

Perspectives pour 2024 : succès de la levée de fonds pour le Flagship Fund V, clôturant au-delà de l'objectif de 10 milliards d'euros, EBITDA sous-jacent attendu à un niveau égal ou supérieur à celui de 2023.