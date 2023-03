Antin Infrastructure Partners : nouvel avis de broker

(Boursier.com) — Antin Infrastructure Partners recule de 1,8% à 15,50 euros ce mardi, alors que le groupe a annoncé ses résultats pour l'année 2022 marqués par des actifs sous gestion qui s'élèvent à plus de 30 milliards d'euros, en hausse de +34,9%. La direction souligne une forte croissance du chiffre d'affaires de 18,6% à 214,2 ME, avec une augmentation des management fees de +22,5%. La croissance de l'EBITDA sous-jacent est de +9,3% à 118,5 ME, avec une amélioration significative de la rentabilité au second semestre 2022.

Le groupe propose de distribuer un dividende annuel de 0,42 euro par action, soit un taux de distribution de 92%.

Les engagements de souscription du Flagship Fund V s'élèvent à 7,4 milliards d'euros et celles du NextGen Fund I à 1 milliard d'euros. La direction souligne qu'Antin a annoncé le plus grand nombre d'investissements en une seule année (8 investissements différents dans les trois stratégies d'investissement)

Parmi les derniers avis de brokers, Citigroup a ajusté son objectif de cours en baisse de 25,5 à 23 euros, tandis que JP Morgan a dégradé le dossier à 'neutre' avec une cible abaissée de 25,1 à 19,3 euros.