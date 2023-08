Antin Infrastructure Partners : les analystes ajustent le tir

(Boursier.com) — Antin recule de 1,5% à 15,20 euros ce lundi, alors que les avis de brokers se succèdent sur la place financière : JP Morgan a relevé son objectif de cours à 17,5 euros, contre 16,2 euros, tandis que Citigroup a abaissé sa cible de 22 à 21 euros. Morgan Stanley de son côté a ajusté son objectif de cours à 21 euros, contre 20 euros. Les actifs du groupe sous gestion se sont élevés à 30,7 milliards d'euros, en hausse de +37,4% sur les douze derniers mois. Les actifs sous gestion payants des management fees s'élèvent à 19,7 milliards d'euros, en hausse de +45,1% sur les douze derniers mois. La collecte de fonds s'est élevée à 1,2 milliard d'euros au premier semestre 2023 c.85% de l'objectif du Flagship Fund V et plus de 95% de l'objectif du NextGen Fund I sont sécurisés.

La performance des fonds est restée globalement stable au S1 2023, soutenue par la solide performance opérationnelle des sociétés du portefeuille d'Antin et la résilience de la classe d'actifs des infrastructures. Le groupe a souligné la forte croissance du chiffre d'affaires de +43,8%, les frais de gestion contractuels à long terme représentant plus de 98% du chiffre d'affaires total. L'EBITDA sous-jacent a augmenté de 72,5%, démontrant un effet de levier opérationnel significatif avec un quasi doublement du revenu net sous-jacent...

Levier opérationnel important

Le chiffre d'affaires atteint ainsi 138,1 ME, en hausse de 43,8%, tiré par la hausse des commissions de gestion résultant d'une augmentation significative des encours payants. Les frais de gestion contractuels à long terme représentent plus de 98% du chiffre d'affaires total d'Antin, offrant une prévisibilité significative des revenus.

L'EBITDA sous-jacent est ressorti à 82,8 ME au S1 et sa croissance de 72,5% a dépassé la croissance du chiffre d'affaires, démontrant un levier opérationnel important. Les charges de personnel sous-jacentes ont augmenté de 23,6%, portées par la hausse des effectifs pour soutenir la croissance, les augmentations salariales liées à l'inflation et les promotions.

Le bilan reste solide avec 425 millions d'euros de liquidités et d'équivalents de trésorerie pour soutenir les initiatives de croissance. Le dividende intérimaire en numéraire a plus que doublé par rapport à l'année précédente pour atteindre 0,32 euro par action, ce qui représente un taux de distribution de 94%. Dans le cadre des perspectives du groupe qui ont été précisées par la direction, le Flagship Fund V devrait atteindre environ 10 milliards d'euros d'ici la fin de 2023 et 12 milliards d'euros en 2024...