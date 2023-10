Antin Infrastructure Partners : des précisions sur le capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 25 septembre à l'AMF, le concert formé par les actionnaires historiques d'Antin Infrastructure Partners SAS et d'Antin Infrastructure Partners UK Limited a déclaré avoir franchi en hausse, le 24 septembre, le seuil de 90% des droits de vote de la société. Il détient 148.109.090 actions Antin Infrastructure Partners représentant 289.044.497 droits de vote, soit 84,85% du capital et 91,62% des droits de vote.

La répartition est la suivante :

- Alain Rauscher : 30,86% du capital et 33,60% des droits de vote

- Mark Crosbie4 : 17,79% du capital et 19,14% des DDV

- Mélanie Biessy : 6,78% du capital et 7,50% des DDV

- Stéphane Ifker : 6,77% du capital et 7,49% des DDV

- Angelika Schoechlin : 5,92% du capital et 6,52% des DDV

- Autres membres du concert : 16,73% du capital et 17,37% des DDV

- Total du concert : 84,85% du capital et 91,62% des DDV.

Ce franchissement de seuil résulte d'une attribution de droits de vote double.

A cette occasion, Alain Rauscher a déclaré avoir franchi individuellement en hausse le seuil de 1/3 des droits de vote de la société Antin Infrastructure Partners.