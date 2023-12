Antin Infrastructure Partners : au rebond, broker en soutien

(Boursier.com) — Antin Infrastructure Partners remonte de 5% à 12 euros, alors que le groupe profite de l'avis de JP Morgan qui est repassé de 'neutre' à 'surpondérer' sur le dossier avec un objectif ajusté de 13,10 à 16,90 euros. Morgan Stanley était auparavant repassé de 'surpondérer' à 'pondération de marché' sur le dossier avec un objectif de cours ajusté à 13 euros, alors que le groupe a affiché des encours sous gestion de 30,8 MdsE, en hausse de 6,4% sur les 12 derniers mois.

L'acompte sur dividende en numéraire est de 0,32 euros par action et a été mis en paiement le 16 novembre. Il représentait plus du double par rapport au montant de 0,14 euro par action versé au 1S 2022 et correspondait à un taux de distribution de 94% du résultat net sous-jacent.