Antin Infrastructure Partners annonce une offre publique d'achat volontaire sur 100% d'Opdenergy

(Boursier.com) — Antin Infrastructure Partners a annoncé avoir soumis une offre en numéraire pour racheter la totalité du capital de la société espagnole Opdenergy (ISIN ES0105544003) dans le cadre d'une opération valorisée à 866 millions d'euros.

Les actionnaires d'Opdenergy se verront offrir 5,85 euros par action en numéraire, valorisant la transaction à 866 millions d'euros. Le prix représente une prime de 46% par rapport au dernier prix non perturbé, 42% par rapport au prix moyen pondéré des six derniers mois et 23% par rapport au prix d'introduction en bourse. A la suite de la clôture de la transaction, l'Offrant a l'intention de retirer Opdenergy de la bourse espagnole.

Il s'agit d'une offre amicale qui fait suite à un accord préalable avec les actionnaires fondateurs et actuel PDG d'Opdenergy, Luis Cid Suárez, qui détiennent ensemble environ 71% de la société et se sont engagés irrévocablement à vendre toutes leurs actions à l'Initiateur.

Deux des actionnaires fondateurs ayant fourni des engagements irrévocables et Luis Cid Suárez réinvestiront une partie du produit dans GCE BidCo si l'offre publique d'achat est négociée avec succès, avec Gustavo Carrero Díez, via Marearoja Internacional, S.L., et Alejandro Chaves Martínez, via Aldrovi, S.L., de quoi détenir jusqu'à 10% chacun du capital social de GCE BidCo après règlement de l'offre publique d'achat et réalisation du réinvestissement.

Antin prévoit de contribuer activement au développement et à la croissance d'Opdenergy en fournissant des capitaux et de l'expertise pour soutenir l'ambition de la société de se transformer en l'une des principales plateformes mondiales d'énergie renouvelable dont le siège est en Espagne.

L'investissement proposé dans Opdenergy renforce l'engagement fort d'Antin dans le secteur de la transition énergétique et est conforme à la reconnaissance par Antin de l'ambition nette zéro de l'Espagne. Avec l'intention de maintenir le siège social d'Opdenergy en Espagne, Antin prévoit de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de direction existante pour les opportunités passionnantes à venir.