Antin Infrastructure Partners a conclu un investissement dans Empire

(Boursier.com) — Antin Infrastructure Partners annonce avoir conclu un investissement dans Empire, un fournisseur régional de services hauts débits présent dans les États de New York et de Pennsylvanie et exploitant un réseau de fibre optique de 1.280 miles desservant plus de 24.000 clients et 92.000 adresses, dont 95% par la fibre.