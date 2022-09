Antin dévoile un bénéfice semestriel en baisse

(Boursier.com) — Antin Infrastructure Partners dévoile ce matin un recul de 22,8% de son bénéfice par action à 0,18 Euro. Le résultat net atteint 30,6 ME sur la période (-14,4%) et l'EBITDA 48 ME (-6,4%). Le chiffre d'affaires ressort à 96 ME, contre 84,1 ME un an plus tôt. Les actifs sous gestions sont de 22,4 MdsE, contre 19,9 MdsE un an plus tôt.