Anthem : solide rentabilité

(Boursier.com) — Anthem , ex-Wellpoint, firme américaine d'assurance maladie, a annoncé pour son premier trimestre fiscal un bénéfice net de 1,67 milliard de dollars soit 6,71$ par action, contre 1,52 milliard de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 7,01$, contre un consensus FactSet de 6,38$. Les revenus se sont appréciés de plus de 9% en glissement annuel à 32,4 milliards de dollars, contre 33 milliards de consensus. Les primes ont augmenté de 8,5% à 27,7 milliards de dollars, contre 28,1 milliards de consensus de place. Pour l'ensemble de l'exercice 2021, le groupe espère un bénéfice ajusté par action "plus élevé" que 25,1$, contre un consensus de 24,7$.