Anthem dope ses prévisions

(Boursier.com) — Anthem , le groupe américain d'assurance maladie, a battu le consensus en termes de revenus et de profits sur le trimestre clos. Il relève par ailleurs sa guidance annuelle de bénéfices. Le groupe, qui profite de la croissance Medicare et Medicaid, a multiplié par sept son bénéfice à 1,51 milliard de dollars soit 6,13$ par titre sur le trimestre clos, contre 222 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 6,79$, contre un consensus de 6,37$. Les revenus opérationnels ont grimpé de 16% à 35,5 milliards de dollars, contre 35,3 milliards de consensus. Le groupe anticipe désormais un bénéfice ajusté annuel de plus de 25,85$ par titre.